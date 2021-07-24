Момент перестрелки с наркоторговцем в Ленобласти попал на видео

Момент перестрелки с 45-летним наркоторговцем в Ленобласти попал на видео. Его публикуют в своем Telegram-канале «Известия».

На записи видно, как на дачном участке слышна стрельба и крики. Затем показаны белые канистры и большие тары, в которых находились различные вещества для изготовления наркотических средств. В ролике также есть сама лаборатория, в которой стоят весы, есть пакеты и коробки для расфасовки.

По данным издания, в отношение россиянина завели уголовное дело по статьям 222 («Незаконный оборот оружия») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

О задержании наркоторговца стало известно ранее в субботу, 24 июля.