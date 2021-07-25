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Раскрыты подробности новых санкций США против Белоруссии

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Новые санкции США против Белоруссии могут коснуться нефтяного сектора и удобрений. Подробности о планах Вашингтона The Wall Street Journal раскрыл один из представителей администрации американского президента Джо Байдена.

По его словам, Штаты вместе со своими партнерами и союзниками продолжат привлекать Минск к ответственности, в том числе при помощи введения ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность введения новых экономических санкций против Минска. Новые ограничения будут направлены на дальнейшую изоляцию белорусского лидера Александра Лукашенко. Власти США задумались об усилении санкционного давления на Белоруссию после переговоров с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и подчеркнули, что причиной для этого стало в том числе жесткое подавление протестов в стране в 2020 году.

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