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В Кронштадте дали салют в честь Дня ВМФ

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Кадр: YouTube-канал TASS

В Кронштадте дали артиллерийский салют в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ). Трансляцию мероприятия велась ТАСС на YouTube.

По данным «Интерфакса», в общей сложности было произведено 30 залпов из орудий Д-44, которые сопровождались несколькими тысячами фейерверочных выстрелов. Отмечается, что купола разрыва превысили в диаметре 300 метров. Также в ходе праздничного салюта был применен 125-милиметровый пусковой комплекс праздничных салютов «Триколор» 2А96. Данная пусковая установка за один салют обеспечила выпуск больше двух тысяч выстрелов в течение минуты, окрашивающих небо в цвета государственного флага России.

25 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад, посвященный 325-летию создания Российского регулярного флота. В нем приняли участие 54 корабля, в числе которых три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, а также 48 воздушных судов и свыше четырех тысяч военнослужащих.

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