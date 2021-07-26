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В Финляндии блогеры впервые смогут получить профильное высшее образование

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Фото: Tampere University of Applied Sciences

Студенты финского Университета прикладных наук Тампере впервые смогут пройти уникальную образовательную программу, разработанную специально для блогеров. Сообщение об этом опубликовало издание Yle.

По информации СМИ, профильная программа Influencers Academy («Академия инфлюэнсеров») дает право получить диплом о высшем профессиональном образовании — финский аналог бакалавриата по деловому администрированию. Курс рассчитан на 3,5 года обучения и стоит около 35 тысяч евро. Университет готов принять 20-25 начинающих или успешных блогеров для прохождения программы.

Блогеров-бакалавров будут обучать основам предпринимательства, управления персоналом, бухгалтерскому учету и маркетингу. Каждый из студентов должен будет разработать бизнес-план и по окончании курса основать в Финляндии фирму для поддержки своего блога в соцсетях.

В университете подчеркивают, что программа гибкая и будет подстраиваться под потребности студентов. Кроме того, городская администрация Тампере хочет привлечь к преподаванию большое число сторонних успешных специалистов, в частности, создателя популярной игры Angry Birds Петера Вестербака.

Два года назад в Финляндии был принят закон, согласно которому образовательные учреждения могут разрабатывать обучающие программы под нужды частных лиц. Программа Influencers Academy была подготовлена по заказу компании Edunation, которая занимается продажей и экспортом образовательных продуктов.

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