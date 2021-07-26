Семь регионов России предупредили о ливнях и подтоплениях

Ливни в связи с высокой температурой воды в южных морях могут привести к подтоплениям на территории Краснодарского, Ставропольского краев, Адыгеи, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и на Северном Кавказе. Об опасности в семи российских регионах предупредили на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Уточняется, что вода в морях прогреется до 29 градусов. Специалисты рекомендовали органам управления Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) этих регионов уточнить планы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Ранее сильные ливни размыли дорогу, отходящую от российской федеральной трассы «Колыма» в Магаданской области. Речь идет о дороге межмуниципального назначения Палатка — Кулу — Нексикан. В результате дорога превратилась в труднопроходимую грязь. Машины вынуждены ехать со скоростью менее 20 километров в час.