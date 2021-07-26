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В ЕС предупредили о «пандемии одиночества»

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Фото: Unsplash

В Евросоюзе в два раза больше людей стали чувствовать себя одинокими по сравнению с той долей, что была до коронавируса. К таким выводам пришел Европейский Объединенный исследовательский центр (JRC) в своем последнем докладе по ситуации с одиночеством, он опубликован на сайте центра.

Сейчас, по их данным, одиноким чувствует себя каждый четвертый житель ЕС. В 2016 году фиксировалось около 12 процентов людей, которые об этом сообщали. Число одиноких людей удвоилось во всех возрастных группах, среди лиц в возрасте 18-35 лет уровень одиночества вырос в четыре раза.

Исследователи пришли к выводу, что проблема одиночества стоит сейчас перед всеми возрастными категориями, примерно поровну — перед женщинами и мужчинами, перед городскими и сельскими жителями. В JRC предупредили, что население европейского блока находится под угрозой «пандемии одиночества» — ситуация грозит выйти из-под контроля.

Такие же наблюдения имеются у российских экспертов: так, в апреле декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук, доктор психологических наук, профессор Евгений Моргунов заявил в интервью «Ленте.ру», что одиночество — главное последствие пандемии коронавируса для россиян.

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