Психологи предупредили о «социальном похмелье» после COVID-19

Социальное похмелье не клинический термин, но описывает ощущение истощения и слабости, похожего на «похмелье» после общения, объясняет Сейдж Грейзер (Sage Grazer), лицензированный клинический соцработник, клинический директор и соучредитель сообщества терапевтов Frame. Среди симптомов синдрома — раздражительность, тревожность и даже физическое истощение после общения с людьми, пишет издание InStyle.

По ее мнению, после года ограничений социальной жизни и боязни межличностного контакта, неудивительно испытывать новые переживания от прежнего уровня общения. Со временем мы снова привыкнем к нему, будет еще одна адаптация, уверена специалист. «По мере снятия ограничений все больше людей выходят на улицу и расширяют социальные контакты. Но некоторые из нас оказываются физически и эмоционально истощенными из-за одного-единственного социального события. Это ощущение может быть ошеломляющим и новым для многих людей, которые были открытыми и раскрепощенными до карантина», — отметил Андреас Михаэлидис (Andreas Michaelides), доктор философии, руководитель отдела психологии в технологической компании Noom.

Он добавил, что общение — это навык, который мы часто принимаем как должное. У некоторых состояние может быть схожим с переживаниями актера, возвращающегося на сцену после перерыва, так как некоторые уже не помнят, как «вести себя» в социальных ситуациях, и требуется много усилий, чтобы вспомнить, как выглядеть «нормально».

Эксперты подчеркнули, что особенно социальному похмелью подвержены люди с повышенной тревожностью, интроверты, люди, страдающие социальным тревожным расстройством и те, кто еще боится заразиться коронавирусом. Чтобы справиться с этим состоянием, психологи рекомендуют заняться любимым делом и вернуть себе состояние комфорта через медитации, прогулки, музыку, чтение или приготовление любимых пирожков.

При планировании событий со множеством встреч и контактов специалисты призывают закладывать время для пауз и отдыха в идеале до трех часов, обязательно уведомив об этом членов семьи или коллег. Также советуют избегать многолюдных долгих посиделок и ограничиться встречами с одним-двумя людьми за один раз. Адаптируясь, можно постепенно увеличивать количество собеседников.

В случае непредвиденных или неизбежных многолюдных мероприятий, которые могут вывести из равновесия, Мелисса Шугарман (Melissa Sugarman), лицензированный клинический социальный работник, советует иметь план на следующий день. Например, если вам нужно присутствовать на свадьбе, и вы знаете, что это будет утомительно, посвятите следующий день себе и проведите его в одиночестве, чтобы восстановиться. Даже одно наличие такого плана может сделать событие менее напряженным.