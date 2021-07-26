В России главврач онкодиспансера уволился из-за поручения «экономить на пациентах»

Главврач онкологического диспансера в Северной Осетии Сергей Кануков написал заявление об увольнении из-за поручения экономить на пациентах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На встрече с руководством республики он указал на нехватку в онкобольнице современных лекарств, и ему посоветовали «искать альтернативные способы лечения». Медик рассказал изданию, что представители властей попросили его перевести пациентов на более дешевые, но менее эффективные препараты. Через два дня Кануков подал в отставку, попутно раскрыв содержание разговора в СМИ. Также врач обвинил врио председателя правительства Северной Осетии Таймураза Тускаева в том, что тот дал «незаконные поручения по обеспечению льготной категории граждан лекарственными препаратами из средств ОМС, которые предусмотрены для лечения стационарных пациентов, что повлечет за собой невозможность оказывать пациентам помощь в полном объеме».

Он уточнил изданию, что ушел в отпуск без содержания и рассматривает предложения работы в соседних регионах и в частных клиниках. Ситуацией заинтересовалось Следственное управление СК по Северной Осетии. Ведомство начало проверку по факту увольнения главврача. В поддержку Канукова выступили около 400 сотрудников и пациентов онкодиспансера. В республиканском минздраве не стали комментировать ситуацию, ссылаясь на ожидание результатов проверки СК.

12 июля стало известно, что в России на 67 процентов снизились госзакупки дорогостоящих лекарств для химиотерапии после того, как Минздрав исключил их из списка жизненно важных и они перестали финансироваться средствами обязательного медицинского страхования (ОМС). Теперь пациентам зачастую приходится самим оплачивать терапию, стоимость которой может достигать нескольких сотен тысяч рублей, — такая реформа сделала лечение онкологии для многих недоступным. Полностью прекратили закупать дорогостоящие противораковые препараты в Ивановской, Мурманской, Орловской, Кировской, Магаданской, Новгородской областях и Чечне. При этом в Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской области и еще в семи регионах объемы сохранились. Из ОМС компенсируется максимум 14 тысяч рублей на оплату лечения лекарствами, не входящими в список жизненно важных, тогда как средняя стоимость терапии абраксаном составляет 200-250 тысяч рублей, а винфлунином — 130 тысяч рублей. Единственное исключение — Москва, где оплачивается полная стоимость лечения.

Позднее председатель комитета Госдумы по охране здоровья, заведующий кафедрой детской хирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Дмитрий Морозов заявил, что по обновленному закону «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» федеральные клиники получают изолированное финансирование. «По большому счету, речь о некоем изъятии из бюджета регионов, на то, чтобы граждане получали высокотехнологичную помощь. Отчасти это меняет маршрутизацию пациентов. Зато, и я хочу это подчеркнуть, каждый гражданин получит право, где бы он ни жил, на высокотехнологичную помощь в федеральных организациях», — заявил Морозов. Комментируя информацию о том, что Минздрав исключил дорогостоящие лекарства для химиотерапии из списка жизненно важных, и они перестали финансироваться средствами обязательного медицинского страхования, политик заявил, что «если Минздрав их откуда-то исключил, значит он их куда-то включил».