Песков назвал далекой от нормализации ситуацию с коронавирусом в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал далекой от нормализации ситуацию с коронавирусом в стране, его слова передает «Интерфакс».

По его словам, именно по этому принимаются особенные меры предосторожности в отношении президента России Владимира Путина. «Вы знаете, что в процессе работы некоторые люди могут контактировать с больными, кто-то мог недавно перенести болезнь, из собеседников президента, и так далее и тому подобное», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков объяснил продолжительность карантина перед встречей с Путиным. Он отметил, что контактирующие с российским лидером проходят очень тщательное тестирование, а также выдерживают карантин.

За последние 24 часа в России выявили 23 239 новых случаев COVID-19. Больше всего заражений зарегистрировали в Москве (2629), Московской области (2161) и Санкт-Петербурге (1929).