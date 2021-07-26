Дочь адмирала российского флота рассказала подробности убийства его семьи

Старшая дочь адмирала ВМФ России Алла Лобанова, отца которой подозревают в убийстве супруги и сына, рассказала подробности убийства его семьи. Ее слова передает Telegram-канал 112.

По ее словам, адмирал был высокопорядочным и кристально честным человеком, настоящим русским офицером. Он был достаточно сдержан в эмоциях, не употреблял алкоголь, не курил, любил читать исторические документы и романы, а также увлекался рисованием. Кроме того, у Лобанова не было склонности к психозам и скандалам.

«Максим закончил Петербургскую консерваторию по классу фортепиано, в период ковида был уволен с работы, получил нервный срыв, лежал в больнице, но вышел и все было по-прежнему. Они жили дружно и как в сказке умерли в один день», — рассказала Алла.

Она уточнила, что жена и сын Лобанова не были в нижнем белье, когда их обнаружили мертвыми.

«Мать была в ночной рубашке, а Максим в футболке и трусах. В этот день была жара. Их ноги были на полу, они сидели, а не лежали. Они могли сидеть на кровати и разговаривать. Я дома тоже могу ходить без посторонних в ночной рубашке, что с того? Написана гнусная гадость», — рассказала дочь адмирала.

По информации источника «Фонтанки», в убийстве жены и сына заподозрили самого 86-летнего адмирала ВМФ России. Их нашли лежащими на диване в нижнем белье с перерезанным горлом и вспоротым животом. По предварительным данным, тела находились в квартире около двух недель.

Труп самого Лобанова обнаружили 16 июля. Он погиб под колесами электрички, с собой у мужчины был нож.