В России один ребенок погиб и двое обгорели после селфи на крыше поезда

Три девочки обгорели, делая селфи на крыше поезда в Оренбургской области, одна из них погибла. Об этом сообщили в СК России, передает РИА Новости.

Уточняется, что подростки залезли на вагон-цистерну на станции Халилово, чтобы сделать фото. Там в результате контакта с проводами дети получили травмы электрическим током высокого напряжения. После того, как их обнаружили сотрудники железной дороги, подростков доставили в больницу с ожогами.

Младшая девочка, которая получила термические ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 1, 2, 3 степени, скончалась, ей было 11 лет. У двух других поражение тканей составляет от 30 до 40 процентов, рассказали в ведомстве.

Ранее в Ступинском районе Московской области 14-летний подросток схватился за забор и умер от электрического разряда. Он решил искупаться в уличной бочке, а потом пойти домой. Подросток шел босой, когда на участке его дома качалась вода из скважины. Удлинитель с остальными проводами в тот момент висел на заборе.