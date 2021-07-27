В Москве вынесен приговор убийцам российского чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна. Об этом во вторник, 27 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Согласно вердикту Черемушкинского суда, все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Организатор покушения Ашак Балагозян получил 10 лет, а его сообщники Андрей Борисенко и Андроник Сираканян приговорены к 11 и 8 годам соответственно. Всех троих осудили по части 2 статье 105 («Убийство, совершенное группой лиц») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 2019 года Балагозяну поступил заказ на убийство бойца. К совершению преступления он привлек своих знакомых Сираканяна и Борисенко. Мужчины изучили распорядок дня жертвы и маршруты его передвижения. В день убийства, 13 ноября 2019 года, они подкараулили и застрелили потерпевшего возле его дома на Нахимовском проспекте.

Позже появилась версия, что убийство Боляна стало местью за организацию убийства Андраника Арутюняна, известного в криминальном мире как вор в законе Андо Хромой.

Болян известен участием в любительских и профессиональных боях по тайскому боксу. Он трижды становился чемпионом мира среди любителей по версии WPKA. Кроме того, он выигрывал Кубок Азии по тайскому боксу по версии IPMTF.