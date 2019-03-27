Бездействовавших при убийстве пауэрлифтера силовиков отправили в колонию

В Хабаровске суд приговорил к лишению свободы в колонии-поселении двух бывших сотрудников Росгвардии, обвиненных в халатности после убийства чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Об этом в среду, 27 марта, сообщает РИА Новости.

По словам адвоката семьи Драчевых Евгения Шевцова, один сотрудник получил три года и три месяца колонии-поселения с запретом занимать определенные должности на два года восемь месяцев, второй — два года восемь месяцев колонии-поселения с аналогичным запретом на два с половиной года.

Материалы по теме «Да мы и не таких ломали» Кто и за что убивает спортсменов

Паурэлифтер Андрей Драчев был убит во время уличной драки в августе 2017 года. Сотрудники вневедомственной охраны были очевидцами конфликта, не стали задерживать участников и покинули место происшествия. Во время драки обвиняемый в убийстве Анар Аллахверанов нанес Драчеву несколько ударов руками и ногами по голове, после чего спортсмен скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Месяц спустя Аллахверанов добровольно сдался властям. В отношении него было возбуждено по статье «Убийство при отягчающих обстоятельствах из хулиганских побуждений», в декабре прошлого года суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима, а также выплате родственникам Драчева более пяти миллионов рублей.

Убитый Андрей Драчев был чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!