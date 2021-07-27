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Депутат сравнил россиян с баранами и призвал прививать их по «закону стада»

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов сравнил антипрививочников с безмозглыми баранами и коровами. Такое заявление он сделал в эфире местного телеканала ТНВ.

Аминов отметил, что «люди — это те же животные, и есть закон стада».

«Нужно привить более 60 процентов особей, чтобы достичь коллективного иммунитета. Если безмозглому барану и, простите, корове, уже ничего невозможно объяснить, нужно их заставить ради выживания всего стада. Этот факт подтвержден тысячелетней эволюцией», — заявил депутат.

Он также высказал мнение о том, что иного выхода, кроме обязательной вакцинации, нет, и чем быстрее будет принято решение о введении такой меры, тем больше жизней будет спасено.

Ранее в июле власти Татарстана заявили, что не будут требовать обязательной вакцинации сотрудников предприятий и госструктур региона. Между тем российские регионы один за другим вводят обязательную вакцинацию: во вторник, 27 июля, стало известно, что такие меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции приняли в Чечне и Волгоградской области.

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