Украина начала закупать дизельное топливо в Испании

Торговая компания Coral Energy впервые поставит на Украину дизельное топливо из Испании. Груз прибудет в страну в конце нынешней недели или начале следующей, сообщает международное ценовое агентство Argus.

Объем поставки составит 30 тысяч тонн, ранее из Испании в республику ввозили только битум. Дизтопливо поступит в порт Николаева, покупателями станут несколько украинских компаний.

За первое полугодие текущего года импорт морских партий дизельного топлива на Украину вырос на 5 тысяч тонн по сравнению с прошлым годом, до 415,3 тысячи тонн. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики.

Ранее эксперты подсчитали, что Украина лидером по недоступности бензина для населения в Европе. На среднемесячную зарплату гражданин страны может купить 380 литров топлива. Россиянин может приобрести 1002,9 литра бензина, а житель Люксембурга (первое место в рейтинге) — 2570,3 литра

При этом по дешевизне бензина республика занимает четвертое место — литр бензина Аи-95 по текущему курсу можно купить за 80,3 рубля. Опережают ее Казахстан (34,3 рубля), Россия (49,1 рубля) и Белоруссия (58 рублей).

В мае правительство Украины объявило о начале ограничения цен на бензин и дизельное топливо в рознице. По словам министра экономики Игорь Петрашко, речь идет о временных мерах на период карантина.