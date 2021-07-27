Американка держала в клетке ребенка-аутиста

Американка Мелисса Досс (Melissa Doss) из города Палм-Бэй во Флориде арестована по подозрению в жестоком обращении с детьми. Помимо прочего, она держала ребенка-аутиста в клетке, пишет Newsweek со ссылкой на местную полицию.

Полицейских вызвали соседи. Они обнаружили девочку с аутизмом на своей территории. 43-летняя Досс, ответственная за опеку этого ребенка, заявила, что спала и не заметила, как девочка ушла. Она не пустила полицейских внутрь своего дома. После того как соседи снова обнаружили ребенка на своем участке, правоохранители вновь явились в дом Досс.

Они обнаружили условия, непригодные для жизни: в доме заплесневели стены и провалились куски крыши, весь пол был в мусоре и не работал ни один туалет — вместо них пользовались ведром, и в здании стоял сильный запах экскрементов. Рядом с кроватью, на которой спала Мосс вместе с одним из детей, стояла самодельная клетка. В ней находились одеяло и подушка: в клетку запирали на ночь девочку с аутизмом.

В прошлом году сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге мужчина выкинул с балкона третьего этажа пасынка с аутизмом, а затем выпрыгнул сам. Они оба были госпитализированы.