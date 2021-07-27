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Иммунолог назвал срок воздержания от алкоголя после прививки от COVID-19

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

После прививки от COVID-19 от алкоголя желательно воздержаться в течение трех дней, так как в этот период могут проявиться осложнения. Такой срок назвала доктор медицинских наук, профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова Наталья Калинина. Ее слова приводит URA.

«Чаще всего осложнения проявляются в первые три дня после прививки, но не более того», — рассказала Калинина.

По словам академика РАМН, научного руководителя ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталия Зверева, важна и доза алкоголя.

«Нужно понимать, что кто-то может употребить бокал вина, а кто-то может взять и напиться, поэтому тут в любом случае ничего хорошего не будет, но в целом как-то тут все преувеличено насчет влияния алкоголя после вакцинации», — заявил Зверев.

Ограничения в употреблении алкоголя, как правило, касаются живых вакцин, например против желтой лихорадки, препарат от COVID-19 к таким не относится, заявил академик РАМН.

Ранее ревматолог Алена Загребнева рассказала, что россияне, проходящие терапию от псориаза, легче переносят COVID-19 из-за принимаемых препаратов. Специалист объяснила, что препараты иммуносупрессивной терапии работают против воспалительного процесса псориаза.

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