Российский врач назвал способы восстановить дыхание и обоняние после COVID-19

Процедура вспоминания вкусов и запахов, а также дыхательные тренировки могут помочь переболевшим COVID-19 вернуть обоняние и восстановить работу легких. Такие способы назвал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в интервью Ura.ru.

По словам специалиста, для этого необходимо взять четыре знакомых запаха, например мяту, апельсин, кофе и лимон. В течение недели их нужно по очереди нюхать, а потом менять на новые.

«Дыхательные упражнения для восстановления работы легких делаются медленно, например, смотрите на какой-нибудь прямоугольный предмет. Скользите взглядом по короткой стороне — вдыхаете, по длинной — выдыхаете», — уточнил врач.

В свою очередь, реаниматолог, главный врач сети «Клиника К+31», кандидат медицинских наук Борис Чурадзе отметил, что специализированная реабилитация легких в первую очередь нужна при фиброзе (образовании рубцов).

«Это лечебная физкультура, прогулки, здоровое питание, витаминные комплексы, свежий воздух, умеренные нагрузки; такой, казалось бы, банальный комплекс ведет к восстановлению функции легких, ткани, сосудистой структуры», — добавил специалист.

Он утверждает, что в случае потери обоняния лекарства не помогут. Восстановление может длиться больше года, рассказал Чурадзе.

Ранее Алексей Водовозов заявил, что вакцинация способна предотвратить у переболевших COVID-19 развитие постковидного синдрома, который характеризуется слабостью, головной болью, депрессией и снижением когнитивных функций. Для доказательства этой теории нужно провести эксперимент на двух группах людей с постковидным синдромом, отметил врач.