Португалия призвала другие страны ЕС делиться с ней вакцинами

Португалия призывает другие страны ЕС поделиться с ней запасом вакцин против коронавируса. Об этом заявила глава минздрава страны Марта Темиду, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

По словам Темиду, страна «приложила громадные усилия для получения вакцин». Португальские медики сообщают, что в ближайшие три недели намереваются получить около одного миллиона доз вакцины. В частности, около 300 тысяч доз поступят из Италии.

В Португалии уже получили около 290 тысяч доз из Норвегии и еще около 200 тысяч — из Венгрии. Глава португальского МИД Аугушту Сантуш Силва назвал эти поставки демонстрацией «духа европейского сотрудничества».

Ранее 27 июля стало известно, что в Евросоюзе вакцинировали большую часть взрослого населения — 70 процентов жителей объединения получили хотя бы одну дозу прививки от коронавируса.

