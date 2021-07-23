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Европейских подростков начнут вакцинировать от COVID-19 еще одним препаратом

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Фото: Amir Cohen / Reuters

Европейским подросткам начнут делать прививки от коронавируса вакциной компании Moderna. Об этом сообщили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА), передает Reuters.

В лекарственном регуляторе Евросоюза одобрили применение еще одной вакцины для граждан в возрасте от 12 до 17 лет. Их будут вакцинировать от COVID-19 двумя дозами препарата с перерывом в четыре недели, как и взрослое население.

Ранее вакцина Moderna применялась только к совершеннолетним жителям стран ЕС. В то же время в объединении уже вакцинируют подростков препаратом от компаний Pfizer/BioNTech.

18 июля стало известно, что власти Великобритании отказались от проведения массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса, пока не будут получены результаты о дополнительных рисках. В Объединенном Королевстве прививку могут получить только подростки в возрасте от 12 до 15 лет, которые могут быть особо уязвимыми для инфекции по медицинским причинам.

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