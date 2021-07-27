Бывший футболист сборной России раскрыл рецепт борьбы со звездной болезнью

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин раскрыл рецепт борьбы со звездной болезнью и дал советы молодым игрокам. Об этом он написал в колонке на Sports.ru.

46-летний экс-футболист, известный по выступлениям за «Локомотив» и «Челси», назвал звездную болезнь деградацией. Он также рассказал о собственном опыте в этом вопросе. Смертин привел пример из своей карьеры: в одном из матчей чемпионата России соперник сфолил на нем, в ответ хавбек намерено нанес удар по ногам оппонента и получил красную карточку.

Смертин дал несколько советов молодым игрокам, которые могут столкнуться с негативными сторонами популярности и карьерного роста в футболе. В частности, экс-игрок сборной России призвал не обращать внимание на похвалу и высокие оценки со стороны, быть недовольным собой даже после удачных матчей, требовать с себя, а не от партнеров.

Смертин известен по выступлениям за «Уралан», «Локомотив», «Бордо», «Челси», «Фулхэм», «Чарльтон Атлетик» и «Динамо». В 1999 году был признан лучшим футболистом России по версии издания «Спорт-Экспресс». Становился серебряным призером чемпионата России. В 2005-м в составе «Челси» выиграл чемпионат Англии.

На счету Смертина 55 матчей за сборную России.