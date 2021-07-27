Россия
 
Последние новости
Кремль отреагировал на идею сделки по Крыму с Турцией
Марокканский боксер попытался откусить ухо сопернику на Олимпиаде
Green Gray запретили выступать на Дне независимости Украины из-за русских песен
Выбрасывающим мусор из окон москвичам пригрозили наказанием 
Литовского оппозиционера осудили за шпионаж в пользу России
Швейцарская прокуратура сняла обвинения с фигурантов дела Магнитского
Предоставление независимости для ПЦУ поддержали менее половины украинцев
Первый канал прокомментировал проблемы с трансляцией Олимпиады в Крыму
Олимпийский чемпион посоветовал пловчихе Ефимовой «закончить со спортом»
Задержанного после звонка Путина экс-депутата отправили в колонию
Новости партнеров
Прослушать новость

В десяти российских регионах возник риск ЧС из-за ливней

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

МЧС предупредило о риске введения 27 июля режима чрезвычайной ситуации из-за погодных условий на территории Дальневосточного, Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов, всего непогода может затронуть десять регионов. Об этом сообщается на сайте ведомства со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Так, речь идет о Туве, Хакасии, Амурской и Кемеровской областях, где ожидаются очень сильные дожди и ливни, грозы, град, усиление ветра, местами шквалы до 25-27 метров в секунду.

Кроме того, тяжелые погодные условия прогнозируются в Ставропольском крае, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне. Там также ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20-25 метров в секунду.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев предложил создать в России оперативные штабы по предотвращению ЧС в каждом регионе страны. По его словам, это поможет обеспечить единство управления во время подобных ситуаций. Предполагается, что руководить штабами будут начальники территориальных органов ведомства.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В МЧС предложили создать в каждом регионе оперштабы по предотвращению ЧС
Спрогнозированы осадки в России из-за затопившего Европу циклона «Дирк»
Режим ЧС ввели в российском регионе из-за засухи