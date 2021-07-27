В десяти российских регионах возник риск ЧС из-за ливней

МЧС предупредило о риске введения 27 июля режима чрезвычайной ситуации из-за погодных условий на территории Дальневосточного, Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов, всего непогода может затронуть десять регионов. Об этом сообщается на сайте ведомства со ссылкой на данные Гидрометцентра.

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Так, речь идет о Туве, Хакасии, Амурской и Кемеровской областях, где ожидаются очень сильные дожди и ливни, грозы, град, усиление ветра, местами шквалы до 25-27 метров в секунду.

Кроме того, тяжелые погодные условия прогнозируются в Ставропольском крае, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне. Там также ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20-25 метров в секунду.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев предложил создать в России оперативные штабы по предотвращению ЧС в каждом регионе страны. По его словам, это поможет обеспечить единство управления во время подобных ситуаций. Предполагается, что руководить штабами будут начальники территориальных органов ведомства.

