В России оценили идею изымать загранпаспорта у граждан

Юристы назвали избыточной мерой идею изымать загранпаспорта у российских должников. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам главы Правовой службы АТОР Надежды Ефремовой, законопроект создаст сложности как для граждан, так и для судебных приставов — лица, которым ограничен выезд за границу, не могут покидать страну даже при наличии заграничного паспорта.

Как рассказала эксперт, более эффективным способом может стать предварительное информирование о запрете на зарубежные поездки.

«Большинство путешественников узнает об этом только на погранконтроле. У людей срываются отпуска, бизнес-командировки или поездки с личными целями», — добавила она.

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Кроме того, Ефремова обратила внимание на неясность законопроекта в отношении россиян, желающих выехать в Абхазию или Армению по внутренним паспортам.

Также в АТОР указали на возможные бюрократические сложности, которые может вызвать необходимость хранить выездной документ по месту регистрации гражданина. Так, если человек живет в Москве с региональной пропиской, ему будет затруднительно оперативно получить загранпаспорт после уплаты долга.

Ранее в июле правительство одобрило законопроект, согласно которому допускается изъятие загранпаспортов у должников. После признания человека невыездным, соответствующий орган обязан проинформировать его об этом в течение дня.