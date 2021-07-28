Умер последний член ГКЧП Олег Бакланов

Бывший руководитель ракетно-космической отрасли СССР, последний член Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), куратор проекта «Буран» Олег Бакланов умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram.

«Олег Дмитриевич дружил с моим отцом, часто бывал в нашем доме. Мои искренние соболезнования его родным и близким!» — написал Рогозин.

Олег Бакланов занимал пост министра общего машиностроения СССР с 1983 по 1988 год. С 1985 по 1988 год, будучи главой ракетно-космической отрасли СССР, курировал государственную программу по созданию многоразовой транспортной космической системы «Энергия — Буран».

В 1988-1991 годах являлся секретарем ЦК КПСС. Был членом ГКЧП с 18 по 21 августа 1991 года. После этого находился под стражей по обвинению в попытке захвата власти до января 1993 года, однако позже был амнистирован. С конца февраля 2020 года стал последним из живущих членов этой структуры.