Популярный бренд изобрел способ не покупать детям новые брюки каждый год

Популярный бренд одежды изобрел способ не покупать детям новые брюки каждый год и обрадовал пользователей сети. На соответствующую публикацию в закрытом Facebook-сообществе Extreme Couponing and Bargains UK («Экстремальные купоны и скидки Великобритании») обратили внимание в The Sun.

Юзерша, чье имя не указано, рассказала, что приобрела брюки для своего сына в универмаге Marks & Spencer. Стоимость комплекта из двух пар составила семь фунтов стерлингов (700 рублей). По ее словам, информация на бирке гласила, что штаны могут увеличиваться в размере. «Вы можете использовать одну и ту же пару брюк и не переживать, что они станут малы, когда ваш сын вырастет! В нижней внутренней части штанин вшиты несколько сантиметров ткани, поэтому, когда ребенок подрастет, просто распорите нить и удлините штаны! Так можно сэкономить кучу денег!» — объяснила она.

Пользователи сети поблагодарили женщину за лайфхак в комментариях под постом. «Это так здорово! Спасибо вам огромное! Это и правда настоящее спасение!», «Я всегда покупаю эти брюки своему сыну, это и правда гениально», «Надеюсь, в будущем все бренды будут делать то же самое!» — писали юзеры.

В июне блогерша показала способ продлить срок службы одежды. Шантель Мила (Chantel Mila) опубликовала видео, в котором показала способ продлить срок службы вещей с помощью подручных средств. Она объяснила, что перед стиркой необходимо застегивать все молнии на одежде, чтобы они не портили цвет других предметов гардероба. Помимо этого, следует выворачивать вещи наизнанку.