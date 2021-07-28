В салонах служебных автомобилей инспекторов ДПС нашли почти миллион рублей

В Краснодаре задержали четверых сотрудников ДПС, подозреваемых в превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В салонах служебных автомобилей инспекторов ДПС сотрудники отдела собственной безопасности нашли почти миллион рублей. Задержанные не смогли объяснить, откуда у них крупная сумма денег.

Предположительно, на полицейских в службу собственной безопасности пожаловался водитель, которого они задержали за вождение в нетрезвом виде и затем отпустили за взятку в 50 тысяч рублей.

Как сообщила РИА Новости пресс-служба краевого управления МВД России, руководство ведомства проводит проверку. Полицейских отстранили от работы. При установлении вины они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание. Материалы по инциденту направлены в Следственный комитет России.