Пассажира самолета арестовали в аэропорту из-за нескольких снимков на ноутбуке

В Австралии пассажира самолета арестовали за провоз нескольких запрещенных снимков на ноутбуке. Об этом сообщает Daily Mail.

Жителя Сиднея, прилетевшего из США, задержали в аэропорту с подозрением на провоз фото- и видеоматериалов, содержащих сцены жестокого обращения с детьми. В процессе обыска сотрудники пограничной службы изъяли у него ноутбук.

Затем мужчину поместили в карантинный отель, где полиция провела повторный досмотр его вещей, конфисковав мелкую электронику. После 14-дневной изоляции контрабандист предстанет перед судом.

Отмечается, что за последние месяцы австралийские пограничники пресекли ввоз более 240 материалов порнографического характера с участием несовершеннолетних. Также зарегистрировано 13 инцидентов с провозом детских секс-кукол.

«Мы планируем положить конец жестокому обращению с детьми и собираемся вывести насильников из тени в тюремные камеры», — заявила министр внутренних дел страны Карен Эндрюс (Karen Andrews).

Ранее в июле пассажирский самолет, вылетающий по маршруту Сан-Франциско — Орландо, эвакуировали из-за одной фотографии подростка. Юноша распространил снимок игрушечного пистолета для страйкбола посредством технологии передачи файлов Airdrop.