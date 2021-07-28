Стало известно место сборки российского истребителя пятого поколения Checkmate

Стало известно, где будут собирать новый однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate. Этим местом станет российский город Комсомольск-на-Амуре, рассказал РИА Новости генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Самолет будут собирать на авиационном заводе имени Гагарина (КнААЗ). В среду 28 июля предприятие посетил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В настоящее время основным профилем КнААЗ является строительство самолетов пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С.

Ранее американский журнал The National Interest рассказал, что российский легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, может оказаться коммерчески привлекательным для зарубежных заказчиков, В публикации издания обозначается условие, выполнение которого должно обеспечить популярность ЛТС. «Если появится истребитель Checkmate, который сможет достичь заявленных параметров — в частности, по дальности действия, низкой стоимости и малой радиолокационной заметности, он все же может оказаться коммерчески привлекательным, даже если его цена окажется несколько выше заявленной», — пишет журнал.

