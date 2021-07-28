Гидрографы начали поиски затонувших кораблей в Баренцевом и Карском морях

Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» отправилось в Баренцево море на поиски и дальнейшие исследования затонувших во время Великой Отечественной войны кораблей. Об этом сообщает «СеверПост».

Научно-исследовательский поход закончится в начале декабря 2021 года. В рамках экспедиции гидрографы займутся поисками затонувших кораблей в Баренцевом и затем Карском морях. В частности, исследователи проведут поиски в местах гибели судов союзных конвоев. Всего намечено 20 районов для поиска.

Этот поход является частью комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну», в рамках которой исследуют затонувшие корабли.

Ранее сообщалось о завершении экспедиции путешественника Федора Конюхова к Северному полюсу. Во время путешествия он находился на дрейфующей льдине площадью в 15 квадратных километров.