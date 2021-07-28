Грета Тунберг сделала прививку от коронавируса

Шведская экоактивистка Грета Тунберг рассказала в своем Twitter, что сделала прививку от коронавируса. Она вакцинировалась первым компонентом препарата, название которого не указала.

Тунберг также заявила о неравном доступе к вакцинам от COVID-19 в мире. «Очень признательна, что мне посчастливилось иметь возможность жить в той части мира, где я уже могу привиться. Распределение вакцин в мире крайне неравномерно» — подчеркнула она.

Активистка упомянула статистику издания New York Times, отметив, что 84 процента доз вакцин от коронавируса в мире использовали в странах с высоким уровнем доходов и уровнем доходов выше среднего. «Только 0,3 процента препаратов были применены в странах с низким уровнем дохода», — заключила она.

Весной 2020 года Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус. Она предположила, что могла заразиться коронавирусом вместе со своим отцом Сванге после поездки по Европе. При этом в турне они отправились до того, как были введены ограничения в связи с распространением коронавируса.

