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Грету Тунберг во второй раз номинировали на Нобелевскую премию мира

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Грета Тунберг
Грета Тунберг

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг во второй раз номинировали на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет New York Post.

Кандидатуру 17-летней школьницы выдвинули два шведских законодателя — Йенс Холм (Jens Holm) и Хакан Свеннелинг (Hakan Svenneling), члены Левой партии страны. Они предлагают оценить работу Тунберг, позволившую многим политикам открыть глаза на климатический кризис. По их словам, активизм школьницы по сокращению выбросов и соблюдению Парижского соглашения по климату также является актом установления мира.

В 2019 году кандидатуру Тунберг на Нобелевскую премию мира представили два шведских и три норвежских политика за вклад в движение по борьбе с глобальным потеплением.

В том году Нобелевскую премию миру получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Он стал лауреатом «за усилия по достижению мира и международного сотрудничества, в частности, за решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с Эритреей». За свое достижение политик получил 9 миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов).

Тунберг стала известна как в Швеции, так и за ее пределами после того, как в августе 2018 года вышла на одиночный пикет перед зданием парламента в Стокгольме. Она требовала от правительства соблюдения условий Парижского соглашения по климату.

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