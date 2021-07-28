Сторожу российского храма вынесли приговор за убийство 23-летней давности

Златоустовский городской суд вынес приговор ранее судимому 52-летнему местному жителю, который убил и изнасиловал женщину 23 года назад. Об этом сообщается на официальном сайте Прокуратуры Челябинской области.

По данным источника издания URA.RU, подсудимый работал сторожем в одном из храмов Златоуста.

Мужчину признали виновным по пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера»). Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

По версии следствия, в мае 1998 года на территории Златоустовского металлургического завода была убита и изнасилована 38-летняя местная жительница, которая шла на работу. Трое ее малолетних детей остались сиротами.

Преступление было раскрыто в конце 2020 года. Уголовное дело, которое было приостановлено в связи с неустановлением обвиняемого, возобновлено.

Преступление раскрыли благодаря генетической экспертизе, которую в 1998 году не проводили. Была установлена причастность местного жителя, который работал сторожем при храме. Он был внесен в базу ДНК-данных, так как ранее уже был судим за другие преступления.

Мужчина признал вину. Он подтвердил показания на следственном эксперименте, подробно описал механизм и обстоятельства преступления.

Суд также удовлетворил иск сына погибшей о взыскании морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

