Украинский депутат пожелал быть «раздавленным танками» на Евромайдане

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива выразил сожаление, что в 2014 году не был «раздавлен танками» во время Евромайдана вместе с другими протестующими. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, во время антиправительственных демонстраций он был «одурачен» идеями евроинтеграции и не осознавал последствий гражданского конфликта. «Жаль, что у него (бывшего президента страны Виктора Януковича — прим. "Ленты.ру") не хватило духу давить нас, тех, кто скакал, как идиоты, танками и БТРами!» — написал Кива.

Он отметил, что жестокий разгон протестов, вероятно, привел бы к большему числу жертв, однако спас бы страну от войны и обнищания. «Осознание и здравый смысл приходит со временем. Нужно все исправлять!» — пожелал парламентарий.

Ранее украинская Генпрокуратура пообещала завершить расследование по основным эпизодам событий на Майдане до конца 2021 года. Сложности в его проведении связаны среди прочего с ростом числа подозреваемых. В частности, их количество только по делу о расстреле протестующих и силовиков 20 февраля 2014 года в Киеве выросло втрое.