Белорусские военные прибыли в Китай для участия в «Суворовском натиске»

Белорусские военные прибыли в Китай для участия в Армейских международных играх (АрМИ-2021). Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны Белоруссии.

Отмечается, что по прилету военнослужащие прошли таможенный и усиленный санитарный контроль. Как и все участники игр, они смогут приступить к тренировкам после прохождения карантина.

Армейские международные игры пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года. В них примут участие военные более чем из 40 государств, а сами соревнования пройдут в 11 странах, включая Россию. В Китае будут проводиться конкурсы «Суворовский натиск», «Чистое небо» и «Безопасная среда».

С 10 по 16 сентября в Белоруссии пройдут совместные с Россией военные учения «Запад-2021». Во время них будет отрабатываться использование группировок войск в целях обеспечения безопасности Союзного государства. Российская сторона уже направила в республику эшелоны с военнослужащими и техникой.