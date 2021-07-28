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Мошенники придумали новую схему обмана после наводнений в Европе

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Наводнения в Европе и некоторых российских регионах могут привести к появлению на рынке поддержанных автомобилей-«утопленников», заявил в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По словам эксперта, после стихийных бедствий страховые компании списывают как тотально поврежденные. «Они попадают на аукционы, где их за бесценок покупают "мастера", которые на этом специализируются, и восстанавливают», — сказал собеседник радио. Он добавил, что, когда машина начинает «хоть как-то работать», и мошенники ее продают, в том числе в России.

Поврежденный во время наводнения автомобиль имеет ряд неисправностей. Но в первую очередь страдают его электронные системы. Покупателю, который собирается сейчас приобрести машину с пробегом из Европы, следует обратить особое внимание на то, как функционирует ее электроника. «Там может что-то не работать, бортовой компьютер может выдавать ошибки, то есть машина ведет себя неадекватно», — сказал Шапарин.

Ранее исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов рассказал, что на рынке новых автомобилей в России возник дефицит. Он отметил, что некоторые потребители, которые хотели бы купить новые автомобили, вынуждены приобретать подержанные авто. Росту спроса на них способствует и увеличение цен на новые автомобили.

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