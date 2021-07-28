Четырех белорусов арестовали за белые листы бумаги на окнах

Фрунзенский районный суд Минска отправил под административный арест четырех белорусов, которые вывесили у себя на окнах белые листы бумаги. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале правозащитного центра «Весна».

Дениса Куликова, Андрея Муравьева, Юрия Климошевского и Майю Шатохину судили по статье о нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Судья счел, что своим жестом минчане «выражали свои политические интересы путем размещения на окне одного белого листа бумаги».

На процессе задержанным задали вопрос о «смысловой нагрузке» пустого листа. Они подчеркнули, что бумага не отражала их политической или социальной позиции и была убрана с окон по первому требованию силовиков. В итоге суд назначил белорусам от 13 до 28 суток ареста.

Ранее белорусские силовики задержали 58-летнего таксиста во время поминок его погибшей матери. Поводом стало прослушивание в машине «протестных» песен Виктора Цоя за два месяца до этого. Ему назначили 15 суток ареста по аналогичной статье. «Камера маленькая, и из-за жары дышать было нечем. Пришлось подойти к небольшой трещине в двери и дышать через нее. При этом нас все это время не кормили. Сотрудники говорили исключительно матом», — рассказывал позже мужчина о своем аресте.