Политолог оценил высказывание Байдена о «проблемах» Путина

Заявление президента США Джо Байдена о проблемах у российского лидера Владимира Путина не имеет практического продолжения. Об этом в интервью «360» заявил политолог Сергей Станкевич.

Он отметил, что не стоит искать в словах Байдена глубинного смысла. «Зачастую политики, даже такого уровня, а тем более такого возраста, говорят вещи достаточно случайные, ситуативные», — сказал Станкевич.

Он также подчеркнул, что Байден в какой-то степени прав, так как у России наблюдается проблема — отсутствие экономического роста.

Ранее Джо Байден во время обращения к разведывательному сообществу США заявил, что у российского лидера есть проблемы, о которых он знает, и это «делает его опаснее». По его словам, российское руководство испытывает сложности из-за того, что российская экономика опирается только на нефть и ядерное оружие.