В России оценили высказывание Байдена о «проблемах» Путина

Доктор исторических наук, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев оценил высказывание американского президента Джо Байдена о том, что у российского лидера Владимира Путина есть «проблемы». В беседе с «Лентой.ру» он назвал подобные утверждения укоренившимися среди американских политиков и мешающими выстраиванию отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Байден заявил, что у Путина есть проблемы. «Это делает его опасней», — подчеркнул глава американского государства. Он сказал это в свете обсуждения прошедшего саммита в Женеве и добавил, что у его российского коллеги в распоряжении только ядерное оружие и нефть.

Рогулев: Мы такого рода высказывания уже слышали

По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, в России не в новинку слышать о том, что у нее нет ничего, кроме оружия. «Это такая расхожая фраза американских политиков, которая, конечно, далека от действительности», — отметил Рогулев.

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«Давайте оставим это на совести Байдена. Мы такого рода высказывания уже слышали и от бывшего шефа Байдена Барака Обамы, который говорил, что в России ничего нет, она ничего не производит и у нее никто ничего не покупает, говорил Маккейн про то, что у нас одни ракеты. Это свидетельствует о том, что они либо сознательно, либо по неведению представляют ситуацию не в реальном свете. Я бы не относился серьезно к такого рода высказываниям, потому что это укоренившееся мнение американских политиков, оно не соответствует действительности, и это одна из проблем наших взаимоотношений», — подчеркнул доктор исторических наук.

Он отметил, что главы России и США пытаются вывести отношения государств с не просто низкого, а с неподобающего уровня между цивилизованными странами, и пока это получается плохо. «Тут и сам Байден руку приложил в предыдущей своей избирательной кампании, и его партия утверждает, что Россия вмешивается в американскую демократию и пытается ее разрушить. Он и сейчас говорит, что есть признаки того, что Россия вмешивается в предстоящую кампанию 2022 года. Это очень сложно будет преодолеть», — заметил Рогулев.

Ранее Байден утверждал, что Россия уже делает попытки вмешательства в ход промежуточных выборов 2022 года в США. По словам американского лидера, дезинформация о выборах становится все более серьезной проблемой. Также Байден заявил об «угрозе настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России».