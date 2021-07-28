В России оценили создание личных кабинетов для учредителей и главредов СМИ

Президент Медиа-Коммуникационного союза Михаил Демин оценил инициативу Роскомнадзора, согласно которой на специальном портале заявителей регулятора появились система личных кабинетов для учредителей СМИ, главных редакторов и вещателей. В беседе с «Лентой.ру» эксперт признал новую функцию полезной для отрасли.

По словам Демина, появление системы личных кабинетов — это логичное продолжение глобальной цифровизации различных процессов, которая стала «еще более актуальной на фоне пандемии».

«Я уверен, этот инструмент позволит значительно повысить эффективность взаимодействия отрасли с регулятором и сократить бумажный документооборот для обеих сторон», — заключил опрошенный «Лентой.ру» эксперт.

О появлении личных кабинетов представители Роскомнадзора сообщили 28 июля. На сайте ведомства говорится, что функция предназначена для «упрощения взаимодействия представителей медиаотрасли с регулятором». В личном кабинете можно будет получить сведения о зарегистрированных СМИ, проверить их лицензию на вещание. Кроме того, на портале появилась возможность направлять в Роскомнадзор уведомления, ходатайства и обращения. Сервис уже доступен на портале заявителей Роскомнадзора.