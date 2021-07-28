ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25 процента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Комитете по операциям на открытом рынке подчеркнули, что поддерживать этот диапазон будет целесообразно, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции не установится на уровне целевых 2 процентов.

Показатели экономической активности и занятости укрепляются благодаря вакцинации и сильной политической поддержке, рассказали в ФРС. Там добавили, что улучшение наблюдается и в секторах, которые больше всего пострадали от пандемии, однако полностью они не восстановились. Рост инфляции в ведомстве связали с переходными факторами.

Отмечается, что регулятор продолжит ежемесячно покупать казначейские облигации на сумму не менее 80 миллиардов долларов и ценные бумаги, обеспеченные закладными (MBS), на сумму от 40 миллиардов долларов.

