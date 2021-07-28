Названы последствия аварии на Транссибе

После трехдневной остановки движения на Транссибирской магистрали из-за аварии в Забайкалье РЖД приходится разбирать «пробку» из более чем 500 грузовых составов. По мнению экспертов, последствия будут ощущаться еще около двух недель, пишет «Коммерсантъ».

Цифры по задержанным составам назвал глава Минтранса Виталий Савельев на совещании у премьера Михаила Мишустина. По его словам, с 28 июля отменят все ограничения на погрузку, и авария не помешает выполнить план по экспорту угля.

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С 26 по 28 июля грузить можно было не более 50 процентов от ранее согласованных объемов, чтобы ввести работу дороги в нормальный режим. Согласно планам, в первую очередь пропускать будут поезда с товарами жизнеобеспечения и ресурсами для предприятий непрерывного цикла и внутрироссийских потребителей.

Источник издания среди операторов соглашается с тем, что аварию устранили в кратчайшие сроки, но указывает, что и до нее «все ехало плохо». В одной из угольных компаний подтвердили, что проблемы с транспортировкой угля до портов наблюдались до обрушения моста, пропускную способность магистрали там оценивают как низкую из-за продолжающегося сезона ремонтов.

Другой источник ожидает, что погрузка на восток восстановится через неделю, но при этом на 100-150 рублей, до 1,5 тысячи рублей, вырастут ставки на обычные полувагоны. Еще в начале года ставки составляли 900 рублей.

Ранее сообщалось, что в России несмотря на рост парка сформировался дефицит вагонов. Увеличение экспорта угля и низкие тарифы привели к тому, что операторы не успевают вернуть из отстоя вагоны. К тому же с многих из них сняли комплектующие, а ставки на перевозки не позволяют оплатить ремонт.