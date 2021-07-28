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В Польше сообщили о подготовке российско-белорусских учений у границы

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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Журналисты польского издания Do Rzeczy предупредили о подготовке российско-белорусских военных учений «Запад-2021» у границы Польши. Они сообщили о переброске большого количества военной техники к границе страны.

Генерал Мирослав Ружаньский в связи с этой ситуацией заявил, что происходящее можно использовать для разведки. По его мнению, Польша может выяснить, какими военными силами располагают российское и белорусское государства: чем больше подразделений поучаствует в учениях, тем лучше.

Совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября. В июле в Гродненской области, неподалеку от границ Польши и Литвы, стартовал первый этап проверки местных сил территориальной обороны.

Ранее в Литве предложили ввести из-за учений режим ЧП в восточных приграничных муниципалитетах, однако министр обороны республики Арвидас Анушаускас заявил, что такой шаг был бы провокационным и мог бы привести к эскалации напряжения в регионе.

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