Звезда «Папиных дочек» пожаловалась на пенсию в 50 тысяч рублей

Российская актриса Ольга Волкова, известная в том числе по роли бабушки в комедийном сериале «Папины дочки», пожаловалась на пенсию в 50 тысяч рублей. Ее интервью актеру Вячеславу Манучарову было опубликовано на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Артистка призналась, что считает свою пенсию большой, но при этом жить на нее можно «не очень». «Квартплата, такси, лекарства. Поддерживаю, кого можно, даже соседей. И в итоге тратишь больше, чем получаешь», — отметила 82-летняя Волкова.

Она добавила, что друзья и коллеги совсем забыли про нее, когда скончался ее муж, театральный художник Владимир Ховралев. По словам артистки, «телефон молчит уже несколько лет», а ее жизнь интересует только родственников.

Ранее актриса рассказала, что после смерти мужа она купила себе место на кладбище. «Не выдают прах — нужно место на кладбище. Чтобы похоронить в Москве, нужно три миллиона рублей, за МКАД — полтора миллиона. Поэтому муж похоронен в области. Похоронив мужа, я обрела свое будущее. Квартиру покупать не надо, а место есть», — рассказала Волкова.

Она добавила, что не жалуется на здоровье и полна сил и энергии. Артистка также заявила, что ищет работу.