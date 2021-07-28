Названы российские регионы с самой высокой зарплатой

Чукотка была названа российским регионом с самой высокой зарплатой, говорится в результатах рейтинга социально-экономической устойчивости регионов за первый квартал этого года Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). Об этом пишут «Известия».

На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, а на третьем — Москва. Далее идут Магаданская и Сахалинская области, Ненецкий автономный округ, Камчатка, Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия и Санкт-Петербург.

Исследование основано на четырех самостоятельных рейтингах, а также сводном интегральном, в том числе на данных о среднемесячной зарплате, минимальной стоимости жизни, отношении сумм регионального продукта к численности экономически активного населения, а также отношении этих сумм к общей численности населения субъекта.

Всего в рейтинге выделили 30 позиций, но часть из из них поделили сразу несколько регионов, из-за чего в исследование попало более 40 субъектов. Наиболее социально-экономическим устойчивым российским регионом оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, за ним идет Чукотка. Третье место поделили сразу три региона: Москва, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.

Также в десятке оказались Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Якутия, разделившие шестое место, Санкт-Петербург, Коми, Красноярский край и Тюменская область.

Ранее сообщалось, что возможность работать удаленно или по гибридному графику оказалась для россиян предпочтительнее высокой зарплаты, особенно важна эта вещь для людей старше 34 лет. Высокая зарплата стала вторым по значимости критерием — на нее ориентируются 42 процента опрошенных.