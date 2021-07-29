Мир
 
Последние новости
На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу материи
Дело о смертельном ДТП с военными под Москвой направлено в суд
Россиянин устроил погоню за женой и протаранил ее авто с тремя детьми внутри
Онищенко развеял мифы о вакцинации против COVID-19
Загадочные изображения котов на улицах города заинтересовали москвичей 
Москва решила обогнать по чистоте мировые столицы
В «Векторе» сообщили о 26 миллионах привитых россиян
Взыскание миллиардов долларов с России в пользу ЮКОСа обжалуют
В Госдуме назвали условие для выплаты «дочке» ЮКОСа миллиардов долларов
Украинский подросток-живодер сознался в убийстве шестилетней девочки
Новости партнеров
Прослушать новость

Премьера Туниса избили и заставили подать в отставку

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Zoubeir Souissi / Reuters

Премьер-министра Туниса Хичема Мечичи предположительно избили в президентском дворце, заставляя подать в отставку. Об этом сообщило издание The Middle East Eye, сообщение об инциденте не подтверждено другими источниками.

По данным издания, Мечичи вызвали в резиденцию президента Каиса Саида, где глава государства потребовал, чтобы он оставил пост добровольно. Он отказался, и неустановленные лица избили его, нанеся значительные травмы и в итоге добившись от него того, чего требовал Саид.

В официальном заявлении Мечичи объявил, что не будет подрывать государственный строй, готов передать полномочия следующему премьеру, которого назначит глава государства, и желает своему преемнику успехов.

26 июля Саид отправил в отставку правительство, заморозил работу парламента, лишил парламентариев неприкосновенности и запретил спикеру парламента покидать страну. Решение было принято на фоне антиправительственных волнений и массовых антикоррупционных акций в стране.

Кроме того, в Тунисе ужесточен пограничный контроль. У входов в здание аэропорта Тунис-Карфаген постоянно находятся силовики. Они проводят тщательную проверку всех, кто пытается покинуть страну, для предотвращения побега лидеров партий, политических деятелей и депутатов. Президент отрицает, что происходящее можно назвать государственным переворотом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Президент Туниса ответил на обвинения в госперевороте
В Тунисе ужесточили пограничный контроль
Президент Туниса отправил в отставку премьера и заморозил работу парламента