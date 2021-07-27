Президент Туниса ответил на обвинения в госперевороте

Президент Туниса Каис Саид призвал тех, кто обвинил его в неконституционности действий и госперевороте, «пересмотреть свои конституционные уроки». Об этом сообщает агентство Reuters.

Свои действия Саид назвал конституционным и народным ответом на годы экономического и политического застоя. Он сослался на статью 80 конституции страны и заявил, что имеет право отправить в отставку правительство, назначить временную администрацию, заморозить работу парламента и лишать его членов судебной неприкосновенности.

Президент Туниса подчеркнул, что он возьмет на себя полную ответственность за свои последние решения и что он не хочет, чтобы на тунисской земле пролилась ни одна капля крови. Он призвал граждан сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и не выходить на улицы, заявив, что «самая большая опасность, с которой может столкнуться нация, — это внутренний взрыв».

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил по телефону президенту Туниса Каису Саиду и указал на необходимость придерживаться демократических принципов в связи с ростом напряженности. Глава американского внешнеполитического ведомства призвал лидера североафриканской страны уважать демократические принципы и права человека, лежащие в основе управления в Тунисе.

26 июля президент Туниса отправил в отставку премьер-министра страны Хишама Машиши, заморозил работу парламента, лишил парламентариев неприкосновенности и запретил спикеру покидать страну. Решение было принято на фоне антиправительственных волнений и начавшихся массовых акций, направленных против распространения коррупции в Тунисе.

Кроме того, в стране ужесточен пограничный контроль. У входов в здание аэропорта Тунис-Карфаген размещены силовики. Они проводят тщательную проверку всех, кто пытается покинуть страну, — это делается для предотвращения побега лидеров партий, политических деятелей и депутатов.