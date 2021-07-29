Жители городов около Москвы ополчились против самолетов

Жители подмосковных городов — Красногорска, Солнечногорска — и московского района Митино ополчились против самолетов, летающих над их домами, пишет «Коммерсантъ». Они жалуются на шум, из-за которого не могут спать, панические атаки, гипертонию, нервные расстройства и непрекращающийся стресс.

По словам жалобщиков, аэропорт Шереметьево установил новые маршруты взлета самолетов, проходящие около густонаселенных районов. Это произошло в конце 2020 года. После снятия ограничений на полеты, введенных из-за пандемии, число рейсов существенно возросло, и гул от самолетов практически не прекращается, пояснили граждане. Один из жителей деревни Юрлово заявил, что самолеты над его домом пролетают с интервалами в три-пять минут на высоте 1–1,2 тысячи метров. Мужчина вынужден держать окна закрытыми.

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Инициативная группа жителей Подмосковья направила соответствующие запросы в Росавиацию, Ространснадзор, региональный парламент и Госдуму. Жалобы были также переданы спецпредставителю президента по вопросам природоохранной деятельности Сергею Иванову, лично президенту России Владимиру Путину и бизнесмену Аркадию Ротенбергу (он — один из акционеров компании TPS Avia, контролирующей Шереметьево).

В Росавиации утверждают, что схемы авиационных маршрутов разработаны в строгом соответствии с правилами, при этом полностью исключить шумовое воздействие невозможно. Подмосковный Роспотребнадзор, проведя измерения шумового фона, направил материалы проверки в прокуратуру.

В Шереметьево в ответ на запрос «Коммерсанта» сообщили, что новая структура воздушного пространства соответствует требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO). Кроме того, там якобы провели «мероприятия по снижению шума». Издание также получило жалобы на шум от жителей районов, расположенных вблизи аэропорта Внуково. В соцсетях на низко летающие самолеты стали жаловаться и жители окрестностей аэропорта Домодедово.

Ранее эксперты назвали главные ошибки, допускаемые россиянами при проведении шумоизоляционных работ в квартирах, — это выбор неподходящих для звукоизоляции материалов, неправильная технология их установки и отсутствие такой же «прошивки» в соседских квартирах.