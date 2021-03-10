Россиянам назвали главные ошибки при шумоизоляции квартир

Главные ошибки, допускаемые россиянами при проведении шумоизоляционных работ в квартирах, — это выбор неподходящих для звукоизоляции материалов, неправильная технология их установки и отсутствие такой же «прошивки» в соседских квартирах, рассказали эксперты, опрошенные РИА Новости.

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Как отметил представитель торгового дома «Петрович» Денис Якунин, россияне заблуждаются, полагая, что достаточная толщина материала обеспечивает звукоизоляцию. Кроме того, важно понимать, что материалы для утепления жилья не помогают его шумоизолировать. Шум также может проникать через некачественные межкомнатные двери.

«Только если стены, полы и потолки в соседних квартирах также изолированы, можно достичь высокой степени защиты», — подчеркнул руководитель направления категории «Стройка» компании «Леруа Мерлен» Михаил Попов. Значительная часть шума поступает в квартиру именно с потолка или снизу от соседей, согласился эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ Вадим Возный.

Специалисты также назвали ошибкой укладку звукоизоляционных материалов в два слоя — гораздо эффективнее класть в несколько слоев разные материалы.

Летом 2020-го сообщалось о российской семье из Белгорода, которую лишили квартиры из-за шума. Дебоширы в течение длительного периода времени не платили за услуги ЖКХ, не делали ремонт, регулярно устраивали потопы, шумели и в целом вели асоциальный образ жизни.

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