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Более 60 процентов инноваций для строительства дорог в России оказались старыми

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Более 60 процентов инновационных технологий и материалов, которые применялись в 2018-2020 годах на автомобильных дорогах федерального значения, оказались старыми. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на соответствующий отчет Счетной палаты.

Аудитор Валерий Богомолов рассказал, что из 264 технологий, отнесенных к новым, 168 единиц не являются таковыми. Помимо этого, в Счетной палате подчеркнули, что проводимые в дорожной отрасли научные исследования носят разобщенный характер. Также отмечается, что не сформирована среда, благоприятная для создания и последующего применения инноваций.

Ранее сообщалось, что в России на строительство и реконструкцию дорог в регионах выделят более трех миллиардов рублей дополнительного финансирования. «Более 3,3 миллиардов рублей будет выделено на строительство и реконструкцию дорог в регионах», — говорится в заявлении на сайте правительства страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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