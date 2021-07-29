Мужчина 22 года учился в начальной школе и получил диплом в 38 лет

38-летний житель Кении, который 22 года учился в начальной школе, окончил университет и получил диплом о высшем образовании. Об этом сообщает сайт Nation.africa.

За время обучения Мэтью Аол Нямлор (Mathew Aol Nyamlor) посещал пять различных начальных школ и девять раз успешно сдавал экзамены, которые необходимы для поступления в среднюю школу. Проблема заключалась не в плохой успеваемости, а в том, что за учебу в средней школе нужно платить. У него не было средств, поэтому после экзаменов он возвращался в первый класс и начинал учиться заново.

В 2004 году директор одной из средних школ сжалился над Нямлором и разрешил оплатить обучение позднее. Поскольку он так и не смог найти деньги, в 2006 году его отчислили за неуплату. Через год Нямлор отчаялся и уехал в Найроби искать работу, но затем решил вернуться и вновь поступить в начальную школу. В 2011 году его упорство было вознаграждено: ему выделили стипендию, покрывающую расходы на учебу.

После окончания средней школы Нямлор продолжил образование в университете. 23 июля он получил степень бакалавра по государственной политике и управлению.

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